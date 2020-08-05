الدفاع والأمن القومي المصري تكشف عن أدوات مصر للحصول على حقوقها في مياه النيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ملء سد النهضة مسار خلاف بين الدول الثلاث

قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لديها كثير من أدوات الضغط والبدائل التي تستطيع بها أن تحصل على كافة حقوقها من مياه النيل.

وأوضح العوضي في تصريحات لموقع "صدى البلد" المصري، أن الأسبوع الحالي سيشهد استكمال المحادثات حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، للوصول لاتفاق لا يضر بمصالح دول المصب في مياه نهر النيل.

وأضاف أن مصر لديها عدة مسارات في المفاوضات بداية من مناقشات الاتحاد الإفريقي التي سيجريها هذا الأسبوع، وأيضا اللجوء إلى مجلس الأمن لافتا إلى أن المفاوضات التي سلكتها مصر طول هذه الفترة من أجل الحصول على حقوق مصر في مياه النيل بما لا يتعارض مع التنمية في إثيوبيا.

وتابع العوضي: "إثيوبيا ليس لديها مشكلة في مياه النيل ولكنهم يريدون توليد الكهرباء وبالتالي يجب أن لا يضر هذا الأمر بحصة مصر في مياه النيل، ومصر تسلك كل الطرق السلمية من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي دول المصاب وبما لا يضر بمصالح هذه الدول"، مؤكدا أن مصر لديها من أدوات الضغط والبدائل التي تستطيع بها أن تحصل على كافة حقوقها من مياه النيل.

وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت، أمس الاثنين، اعتراض مصر على الاجراء الاحادي لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب.