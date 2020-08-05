«مديري مراكز شرطة دبي» يناقش نتائج استجابة الدوريات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ترأس العميد يوسف العديدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة القصيص، الاجتماع الدوري للمجلس، في مركز شرطة القصيص، بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الضباط، حيث ناقش اللقاء التغطية الأمنية، ونتائج استجابة الدوريات في النصف الأول من العام الجاري، والحملات المرورية الأمنية، وتطبيق آلية التحول الرقمي، وآلية تقسيم مناطق الاختصاص، إضافة إلى مبادرة ركن التسامح، وغيرها من المبادرات الأخرى.
ورحّب العديدي بالحضور، مؤكداً حرص مراكز الشرطة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والسعي لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وصولاً لتطوير وتحسين العمليات وبسط الأمن والأمان بشكل شمولي.
وأوضح أن المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي، والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين، وتسعدهم، كما يسعى المجلس لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل، مشيراً إلى أن الاجتماع الدوري لمراكز الشرطة والإدارات العامة في الإمارة، يهدف لمناقشة موضوعات مهمة تساهم في تطوير منظومة العمل، وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق استراتيجية القيادة.
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