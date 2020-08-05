قمة الإنسانية...صورة لممرضة لبنانية تجتاح مواقع التواصل

ونشر المصور بلال جاويش الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب: "16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. أستطيع أن أقول لم أرى كالذي رأيته اليوم في منطقة الأشرفية، وخصوصا أمام مستشفى الروم ولفتتني هذه "البطلة" داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الاتصالات وهي ممسكة بثلاثة أطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى".

وقامت الممرضة التي تعمل في مستشفى الروم في منطقة الأشرفية، بحضن ثلاثة رضع لتحميهم بعد تدمر المستشفى بشكل كبير جراء الانفجار.

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وكتب ناشط على تويتر يدعى عدنان يوسف: "ملاك رحمة ويد حانية وقلب شجاع في أشد الظروف قسوة وألماً".

وغردت الصحفية هناء علي الغانم: "سأنقل ما حدث لأهل لبنان من جمال الإنسانية التى يتحلى بها بعض البشر ..ممرضة تقوم بحضن أطفال خدج بعد خوفهم من الأصوات التي حطمت كل شي..".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.