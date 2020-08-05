مصلحة الأرصاد اللبنانية توصي بتجنب المناطق الجبلية شمال منطقة الانفجار

وأفادت المصلحة أن طقسا صيفيا معتادا ورطبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية لشهر آب/أغسطس على الساحل، محذرة من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية ومن التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة، بحسب ما ذكرت قناة "otv" اللبنانية.

© REUTERS / DALATI NOHRA

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

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وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.

وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.

وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.