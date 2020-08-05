الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد... صور

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن :"القوات الأمنية عثرت على 8 صواريخ من نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء 23 بالفرقة السابعة عشر".

© Photo / Iraqi Security Cell الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد، العراق 5 أغسطس 2020

وأكدت الخلية أن القوات عملت على إبطال مفعول الصواريخ وتفكيكها، منوها إلى أن عدد الصواريخ كان 8، انطلق صاروخ واحد فقط منها في ساعة مبكرة فجر اليوم باتجاه المنطقة الخضراء ببغداد وقد سقط دون خسائر أو أضرار.

© Photo / Iraqi Security Cell الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد، العراق 5 أغسطس 2020

وسقط صاروخان أيضا ً في الساعة السادسة من صباح الاثنين الماضي، الأول خلف جامع الإمام علي والثاني قرب بحيرة منطقة البو عبدو، ضمن ناحية المشاهدة شمالي العاصمة بغداد، ولم ينفجرا حيث قام الجهد الهندسي برفعهما دون حادث يذكر.

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© Photo / Iraqi Security Cell الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد، العراق 5 أغسطس 2020

وفي وقت سابق، من الخميس 30 تموز/ يوليو الماضي، سقط صاروخان نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

© Photo / Iraqi Security Cell الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد، العراق 5 أغسطس 2020

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس 30 يوليو/تموز الماضي، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف.