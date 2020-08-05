السفير الروسي في لبنان يعلق على رواية "القصف الجوي لمرفأ بيروت"

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موسكو- سبوتنيك. قال السفير الروسي لوكالة "سبوتنيك" معلقاً على انتشار العديد من الروايات المختلفة حول أسباب الانفجار، بما في ذلك رواية القصف الجوي، أو الهجوم الإرهابي: "أنا متأكد، أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يشارك المرء في المضاربة السياسية، وخاصة إذا عانى الآلاف من الناس".

وأضاف زاسيبكن: "وفقًا للبيانات الأكثر إقناعًا، خلال أعمال الإصلاح، حدث هناك حريق، ثم انفجار هائل للحاوية، حيث يتم تخزين نترات الأمونيوم المصادرة من السفينة التالفة منذ عام 2014، لذلك نتحدث عن انتهاكات صارخة للسلامة".

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، في لبنان أمس الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.