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وأضاف زاسيبكن: "وفقًا للبيانات الأكثر إقناعًا، خلال أعمال الإصلاح، حدث هناك حريق، ثم انفجار هائل للحاوية، حيث يتم تخزين نترات الأمونيوم المصادرة من السفينة التالفة منذ عام 2014، لذلك نتحدث عن انتهاكات صارخة للسلامة".
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، في لبنان أمس الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في لبنان يعلق على رواية "القصف الجوي لمرفأ بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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