شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح شرطاً مهماً لنقل ملكية المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور شرطاً مهماً لنقل ملكية مركبة من المالك إلى المشتري الجديد.

وأشارت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” إلى أنه لابد من خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية لإتمام نقل ملكية المركبة إليه.

كما أكدت إدارة المرور في رد آخر ، على أحد المغردين أن سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي من شروط تجديد رخصة المركبة ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.