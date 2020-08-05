رئيس الحكومة اللبنانية يعاين الأضرار في السراي الحكومي بعد الانفجار...فيديو

وأظهرت المقاطع المصورة التي تم تداولها قيام دياب بتفقد السراي الحكومي لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمبنى.

وأكد دياب في كلمة مقتضبة، يوم أمس: "ما حدث اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن"، مضيفا: "ستكون هناك حقائق تعلن عن ذلك المستودع الخطير الموجود من 2014".

كما ناشد دياب الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، وقال: "سنتعامل على مستوى المسؤولية وأناشدكم التوحد لنضمد جراح الوطن".

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وتابع: "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان"، وقال "نحن في مصيبة".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .