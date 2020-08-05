سفارة واشنطن تحذر رعاياها من غازات سامة بمنطقة انفجار بيروت

بيروت / الخليج 365

حذّرت السفارة الأمريكية في لبنان، الثلاثاء، رعاياها من انبعاث غازات سامة في محيط منطقة مرفأ بيروت عقب انفجار هائل أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وقالت السفارة في بيان إن "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة جراء انفجار بيروت"، داعية "جميع سكان المنطقة إلى البقاء في منازلهم وارتداء الأقنعة إذا توفرت".

وأضافت أنها "تدعو المواطنين الأمريكيين إلى تجنب المناطق المتضررة (جراء الانفجار) واتباع توجيهات السلطات المحلية".

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والثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت؛ ما تسبب بسقوط 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح (حصيلة غير نهائية)، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسلي الخليج 365.

وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت في أحد مستودعات المرفأ هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.