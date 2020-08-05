شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار لبنان اليوم..مدير الصحة العالمية يعلن استعداد المنظمة مساعدة مصابى الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن أسفه لحادث انفجار بيروت مؤكدا على استعداد المنظمة لدعم الحكومة اللبنانية والعاملين في مجال الصحة لمساعدة مصابي انفجار بيروت، ونشر أدهانوم تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أفكاري وقلبي مع أشخاص من بيروت، فقدوا أحباءهم أو أصيبوا في الانفجار اليوم ".

فيما أكد المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية الدكتور لؤى شبانة، أن الوكالة الأممية تقف بحزم لدعم لبنان فى هذه الأوقات الصعبة، وذلك على خلفية الحادث الأليم نتيجة الانفجار الذى هز بيروت، وتسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، وتضرر كبير بالمنطقة.