العراق.. مقتل 2 من "داعش" بغارة للتحالف في كركوك

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي جراء ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن قوة من الجيش العراقي نفذت عملية تمشيط في منطقة المحمودية الواقعة ضمن سلسلة "جبال حمرين" الوعرة بحثا عن فلول التنظيم.

وأضافت أن القوة العسكرية، التي كانت تساندها جوا مروحيات عراقية ومقاتلات للتحالف الدولي، عثرت على 4 مخابئ لعناصر "داعش"، مبينة أن المروحيات دمرت المخابئ.

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وأردفت أنه خلال قيام قوات الجيش بتمشيط المخابئ المدمرة لاحظت فرار اثنين من عناصر "داعش"؛ إذ تمت متابعتهما من قبل مقاتلات التحالف الدولي وقتلهما بضربة جوية.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.