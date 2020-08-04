وفيات كورونا.. 11 بالسودان و10 في ليبيا

الخليج 365- حصيلة الوفيات في السودان ارتفعت إلى 763

- في ليبيا بلغ إجمالي الوفيات 93 حالة

أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة جراء كورونا، فيما سجلت ليبيا 10 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزراة الصحة السودانية بتسجيل 11 وفاة و42 إصابة بكورونا، إلى جانب 57 حالة تعاف من الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بأيام السبت والأحد والإثنين الماضية؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

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وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11.780؛ بينها 763 وفاة، و6.194 حالة تعاف.

وفي ليبيا، سجل "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" 10 وفيات و226 إصابة بكورونا، إضافةً إلى حالتي تعاف منه.

وذكر المركز في بيان، أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 4.063؛ منهم 93 متوفيا، و625 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الثلاثاء، 18 مليونا و467 ألفا، توفي منهم أكثر من 697 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و695 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.