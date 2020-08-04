«أبناؤنا في ألمانيا».. حياة المبتعثين على تلفزيون الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يروي برنامج «أبناؤنا في ألمانيا»، الذي يبث على تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، رحلة الطلاب المبتعثين للخارج من الشباب والشابات الإماراتيين في ألمانيا، الذين استطاعوا نسج أجمل قصص النجاح الملهمة عن الدراسة في الخارج والتأقلم مع الحياة مع اختلاف العادات والتقاليد، ليقدموا نموذجاً وصورة مشرفة عن الشباب الإماراتي الطموح ويجسدوا قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وينقلون هويته وصورته الحضارية إلى شعوب العالم.

يتميّز البرنامج، الذي يبث الأربعاء 9:30 مساء ويعاد بثه 19 الجاري، بأسلوب حواري وثائقي واجتماعي طبي، إذ يستضيف نخبة من الطلبة في مختلف التخصصات، ليسرد تفاصيل دراستهم التي تبدأ عبر التحاقهم بدورات لتعلم اللغة الألمانية، ومن ثم خوض سنوات التخصص ليعودوا إلى الوطن بعد عدة أعوام يحملون شهادات دراسية عليا من أفضل وأعرق الجامعات في ألمانيا.

ويستعرض البرنامج يوميات المبتعثين وتفاصيل حياتهم العملية، وكيفية تعاملهم مع الصعوبات التي تواجههم نتيجة بعدهم عن عائلاتهم، وأوقات عملهم ودراستهم الطويلة، واختلاف نمط الحياة الكبير بين الإمارات وألمانيا ما يحتم عليهم رسم أسلوب حياة جديد كلياً يساعدهم على الاندماج أكثر داخل المجتمع الألماني وتشكيل صداقات جديدة تسهل عليهم المعيشة وتساعدهم في اكتساب خبرات مختلفة.

ويستذكر البرنامج مع المبتعثين نشأتهم في الإمارات ودراستهم الابتدائية والجامعية، والدعم الكبير الذي حظوا به من الدولة التي دائماً ما تتبنى الطلاب المتفوقين والمتميزين وتقدم لهم جميع التسهيلات التي تساعدهم على النجاح وتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى الدور الكبير التي تبذله السفارة الإماراتية في ألمانيا التي تقدم لهم جميع التسهيلات والدعم، وذلك منذ بداية تقديمهم أوراق البعثة حتى حصولهم عليها ثم وصولهم إلى هناك وتأمينهم بالسكن حتى حصولهم على الإقامة الدائمة.

ويشارك الطلبة جمهور البرنامج الكثير من لحظات الشوق لأهلهم وعائلاتهم، ومرورهم بالكثير من أوقات الضعف والرغبة في العودة إلى أرض الوطن، مؤكدين أن دعم عائلاتهم المتواصل ومساندتهم من جميع الجوانب زادا من عزمهم وإصرارهم لإكمال مسيرتهم التعليمية، للعودة إلى أرض الوطن حاملين خبراتهم الكبيرة.