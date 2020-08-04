عمران خان: وساطتنا بين إيران والسعودية تحقق "تقدما بطيئا"

قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، إن وساطة بلاده بين إيران والسعودية، بناء على طلب الولايات المتحدة، تحقق "تقدما بطيئا".
جاء ذلك خلال لقاء "خان" مع برنامج "بلا حدود"، الذي تبثه قناة "الجزيرة" الفضائية، الأربعاء المقبل، نقل أجزاء منها موقع "الجزيرة نت" التابع للشبكة الإعلامية القطرية.
وأوضح خان، أن "المواجهة المسلحة بين إيران والسعودية، تمثل السيناريو الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط، وأن الوساطة الباكستانية بين إيران والسعودية لم تتوقف، إلا أنها تحقق تقدما بطيئا".
وشدَّد على أن "بلاده تبذل أقصى ما يمكن، لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين، وأن هذه الجهود حققت نجاحا".
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2019، أطلق خان مبادرة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين اللدودين إيران والسعودية، وزار كلا البلدين.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد خان أنه كُلّف بمحاولة التوسط مع إيران من جانب الولايات المتحدة والسعودية، بهدف محاولة خفض التوتر المتزايد في منطقة الخليج.
وتتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، كما عرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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