شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على الطائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير الباحة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة.