شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات صخرية وتعطل الحركة المرورية بطريق «عقبة ضلع» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعطلت الحركة المرورية بطريق “عقبة ضلع” نتيجةالأمطار التي هطلت على منطقة عسير وما تبعها من حدوث انهيارات صخرية في طريق عقبة ضلع، الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب.

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وباشر فرع وزارة النقل بعسير أعماله في إزالة الصخور، وأعمال النظافة والصيانة لعدد من المواقع المتضررة بالعقبة، وفقاً لـ” عكاظ”.

كما كثف فرع الوزارة جهوده وسخر كافة معداته وكوادره البشرية لإزالة هذه الانهيارات وإعادة الحركة المرورية بالعقبة إلى طبيعتها.