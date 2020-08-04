البرلمان العربي يدين التصريحات التركية العدائية بشأن الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان البرلمان العربي التصريحات العدائية الصادرة مؤخراً عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في تصريح أمس الاثنين، «إن تلك التصريحات لا تنسجم مع المبادئ والأعراف الدبلوماسية بين الدول، وتعتبر اعتداء على دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، وهي دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومساندتها المجتمع الدولي للاضطلاع بالدور الفاعل والمهم في نشر السلام والاستقرار في كل دول العالم، وهو الدور الذي اعتادت دولة الإمارات أن تقوم به، وما عرف عنها من دورها المهم والمحوري على المستوى العالمي من العمل الإنساني العظيم الذي تقدمه».

وأضاف: «أن تصريحات الوزير التركي الأخيرة وما احتوته من مضامين عدائية مستهجنة تجاه دولة الإمارات، هي استفزاز مرفوض يتناقض مع الأعراف الدولية، كما أنها تعد تهديداً مستهجناً لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة، ودورها الفاعل والبنّاء في المجتمع الدولي».

وأعلن نائب رئيس البرلمان العربي، مجدداً، تضامن ووقوف البرلمان صفاً واحداً مع دولة الإمارات ضد هذه التصريحات الاستفزازية، كما جدد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن رفض التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تمثل تهديداً للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي. (وكالات)