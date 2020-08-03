سيفن أند آي اليابانية تشتري محطات بنزين سبيدواي الأمريكية بـ 21 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الشركة اليابانية المالكة لمتاجر سيفن-إليفن على شراء محطات بنزين سبيدواي من ماراثون بتروليوم مقابل 21 مليار دولار، لكي تتوسع في السوق الأمريكية، وذلك بعد 5 أشهر من الانسحاب من محادثات سابقة وسط تفشي فيروس كورونا.

ستساعد الصفقة شركة سيفن أند آي القابضة على التركيز خارج اليابان، التي تواجه متاجرها فيها مصاعب من انكماش سكاني ونمو اقتصادي بطيء ومنافسة محتدمة.

وسيزيد ذلك عدد متاجر سيفن-إليفن التابعة للشركة في الولايات المتحدة وكندا إلى نحو 14 ألفاً، وذلك بعد زيادة كبيرة قبل ثلاث سنوات عقب شراء صنوكو مقابل 3.3 مليار دولار.

وقال ريوجي إيساكا رئيس «سيفن أند آي»: إن الشركة خلصت إلى أن التوسع في الولايات المتحدة ما زال مفيداً، بصرف النظر عن تأثر إنفاق المستهلكين بالجائحة.

وأبلغ مؤتمراً بالهاتف عقب إعلان الصفقة: «فيروس كورونا لن يستمر للأبد». وأحجم عن الخوض في تفاصيل لماذا عادت الشركة إلى طاولة التفاوض، لكنه قال: «رأت الإدارة أن هذه الأصول ستكون مصدراً للنمو خلال خمس سنوات».

(رويترز)