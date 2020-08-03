شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن مواطن فُقد قبل 40 يوماً في ظروف غامضة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كثفت الجهات الأمنية بالرياض من جهودها بحثا عن مواطن يدعى مزيد العتيبي اختفى قبل 40 يوماً خلال توجهه من محافظة رماح إلى مدينة الرياض. المواطن المفقود يبلغ من العمر 48 عاماً وفُقد في ظروف غامضة مع سيارة أجرة، فيما رصدت عائلته مبلغاً مالياً لمن يعثر عليه أو يدلي بأي معلومات تساعد في العثور عليه.

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