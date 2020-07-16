شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: نقرة فى وضع معقد وصعب وبين كماشة..وقادرون على صد عدوان تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن ما يحدث في الإعلام التركي تضخيم الأحداث في ليبيا ولكن تركيا تعيد حساباتها في ليبيا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن تركيا لا يهمها أمر المرتزقة في ليبيا، مضيفًا: "الموقف العسكري تغير واصبحت تركيا بين أكثر من كماشة في ليبيا وتركيا أمامها مجموعة من المغامرات في ليبيا".

وواصل:"المرتزقة الأتراك يرغبون في السيطرة على النفط الليبي ولكن الجيش الوطني الليبي يسيطر على منابع النفط الليبي، والمناطق الصحراوية المفتوحة لا تمكن المليشيات من تحقيق نجاح عسكري".

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وتابع:"الموقف التركي معقد وصعب في ليبيا،وتأمين المناطق بالدفاع الجوي تغيير لميزان القوى وقادرون على رد أي عدوان من الغزو التركي".

وأشار إلى أن المليشيات تحاول تحريك طائرات مسيرة، وهناك 15 ألف تركي من المرتزقة في ليبيا تم نقلهم من سوريا.