شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 25 مليون شخص سيتأثرون من التسرب النفطى بخزان صافر اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة لمجلس الأمن حول خزان صافر والتسرب النفطي، حيث قالت الأمم المتحدة إن بيئة الشعب المحيط بالبحر الأحمر بخطر من جراء التسرب النفطي في صافر.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس المن، وفقا لقناة العربية الحدث، أن ناقلة صافر لم تتم صيانتها منذ 2015.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن 25 مليون شخص سيتأثرون من التسرب النفطي من خزان صافر بالبحر الأحمر.