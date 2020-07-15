الصين تقدم 25 ألف كمامة إلى اليمن لمواجهة كورونا

اليمن /الخليج 365

قدمت الحكومة الصينية، الأربعاء، 25 ألف كمامة ومساعدات طبية أخرى إلى اليمن لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الصحة ناصر باعوم، تسلم خلال لقائه السفير الصيني كانغ يونغ، مجموعة من المساعدات الطبية المقدمة من الصين، مكونة من 25 ألف كمامة، و600 زي وقائي و600 نظارة، إضافة إلى مسلتزمات طبية للعاملين في القطاع الصحي (لم تحددها).

وقال باعوم خلال اللقاء الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، إن" الحكومة اليمنية مستمرة في تسخير كافة الإمكانات المتاحة لمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تنفيذ البرامج والمشاريع الصحية".

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وحتى مساء الثلاثاء ، ارتفع إجمالي حالات كورونا في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 1516 إصابة، بينها 429 وفاة ، و685 حالة تعاف.

فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء إجمالي عدد المصابين بالوباء.

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