إدلب.. "الخوذ البيضاء" تعزز تدابيرها للتصدي لكورونا

إدلب/ الخليج 365

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تعزيزها فعاليات التعقيم والتطهير الرامية للتصدي لفيروس كورونا في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير منظمة الخوذ البيضاء، رائد الصالح، إن فرق المنظمة بدأت بأعمال التعقيم في إطار الإجراءات الوقائية في المنطقة ضد تفشي فيروس كورونا منذ شهر مارس/ آذار الفائت.

وأضاف أن كوادر الخوذ البيضاء أجرت حتى اليوم عمليات تعقيم وتطهير في 16 ألف نقطة، مثل المخيمات، والمدارس، والمساجد، والأفران، والمباني الحكومية، والمشافي.

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وأشار إلى أن الفرق كثّفت من عمليات التعقيم مؤخرا عقب تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس في شمال سوريا، بتاريخ 9 يوليو/ تموز.

ولفت إلى أن القطاع الصحي في المنطقة يعاني من مشاكل عديدة، إثر استهداف قوات النظام السوري وحليفه الروسي، للمشافي والمراكز الطبية بشكل ممنهج، ومقتل الكثير من الأطباء والممرضين خلال الهجمات.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي البلاد، إلى 9 مصابين، بعد تشخيص أول إصابة في 9 يوليو/ تموز الجاري.

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