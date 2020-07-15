سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 61247 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39038 حالات.
من جهة أخرى، سجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 16181؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 258 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصًا.
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