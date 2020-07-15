بيان عسكري عراقي عن نشر قوات على الحدود مع إيران والكويت

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صرحت قيادة العمليات، في بيان لها، "تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي".

وأضاف البيان: "تم تعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام".

وتابع: "جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كلها وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وإنفاذ القانون فيها، مؤكدة "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".

وكانت قناة "السومرية" العراقية قد نقلت أن قيادة قوات الحدود العراقية اتبعت تكنولوجيا حديثة من أجل تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، مؤكدة أن التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة هو الأسلوب الذي اتبعته قيادة قوات حرس الحدود في التصدي لجرائم التهريب وعمليات تسلل الإرهابيين.

وأضافت القناة العراقية، أن الحدود تحتاج بحسب قادتها الأمنيين إلى دعم وجهود حكومية حثيثة لإكمال التحصينات وإيصال الطرق المعبدة على أشرطتها لدعم الجهد الأمني هناك، مؤكدة أنه تم تحصين أكثر من 200 كم هي المساحة الحدودية بين العراق وسوريا بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية التي ساهمت و"بشكل كبير"، بحسب تعبير القيادات الأمنية، في منع جرائم التهريب والتسلل.