عرض إيراني "خاص" للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

وجاءت تصريحات السفير فيروزنيا خلال مقابلة على قناة "المنار" اللبنانية، قال فيها: "إننا نقوم بزيارات للمسؤولين اللبنانيين ومستعدون للقاء رئيس الحكومة حسان دياب، ولأي عمل يمكن أن يوسع التعاون ويساعد لبنان، واعتبر أن الفرصة سانحة اليوم للتعاون أكثر، ونحن نتمنى ذلك وأن يكون هناك استعداد لذلك من لبنان".
وأضاف فيروزنيا: "نحن جاهزون للمساعدة بكل ما يحتاجه لبنان ولكن لا نريد أن نحرج الحكومة اللبنانية فهناك أطراف تمنع التعاون، هناك مشاريع كثيرة يمكن أن ندعم لبنان بها تبدأ بالزراعة والصناعة ومن ثم الكهرباء والدواء ومختلف القطاعات الاقتصادية التي يحتاج لها لبنان".
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وأكد فيروزنيا أن إيران تقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، وستكون إلى جانب المقاومة دائماً، وإذا ارتكب الإسرائيلي أي حماقة اليوم ضد المقاومة فسيتلقى ضربات مذلة أكثر مما مضى ونحن إلى جانب المقاومة بكل إمكاناتنا السياسية والاقتصادية".
كما رأى أن "أمريكا تسعى بكل قوتها للاستفادة من العقوبات المشددة المفروضة على إيران، وذلك من خلال الضغوط الاقتصادية وضغوطات أخرى يستخدمونها من أجل أن يخلقوا بين إيران ومحور المقاومة فاصلا، ولكن نحن إلى جانب محور المقاومة في لبنان وفلسطين، وكلما زادت الضغوط الأمريكية فإننا سنزيد من دعمنا لمحور المقاومة".
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