محتجون غاضبون يطوقون مقر إقامة الكاظمي في البصرة... فيديو وصور

ونقل بيان لمكتبه الإعلامي عن الكاظمي، قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا لتنفيذ متطلبات أهلنا فيها وتقديم الخدمات لهم".

وطوق محتجون غاضبون مقر إقامة الكاظمي في البصرة، مطالبين بتحسين أوضاع المحافظة الغنية بالنفط.

ومنح رئيس الوزارء العراقي محافظ البصرة أسعد العيداني صلاحية صرف رواتب 30 ألف متعاقد.

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كما خول الكاظمي محافظ البصرة بالمضي بإجراءات التعاقد حول مشروع ماء البصرة الكبير، وتوزيع قطع الأراضي على المستحقين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وانعكست الأزمة المالية المتجهة للانهيار في العراق، على واقع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى التجار وأصحاب الأموال، إثر الحظر، وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.