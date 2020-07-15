وقالت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في بيان: "بعد اجتماعات مكثفة، تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل من تاريخ 17 يوليو/تموز 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو/تموز الجاري وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال 24 ساعة".
وينطلق مسبار الأمل في أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
ويستغرق المسبار 7 أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليقوم بالدوران حول كوكب المريخ لسنة مريخية كاملة تبلغ 687 يوما.
في وقت سابق، كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن 7 أهداف استراتيجية ملهمة خلال مهمة "مسبار الأمل" تدور حول المعرفة البشرية والقدرات الإماراتية والتعاون الدولي بجانب البيانات التي سيجمعها والنتائج العلمية التي سيحققها بما يعزز المعرفة في مجال علوم الفضاء لخدمة الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.