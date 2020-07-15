شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تقرر تأجيل بعثتها للمريخ مرة أخرى وستعلن عن موعد جديد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الإماراتية تأجيل بعثتها للمريخ مرة أخرى وستعلن عن موعد جديد لها قريبا.

وكانت قد أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذى يحمل "مسبار الأمل" أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

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وكانت وكالة الإمارات قد أعلنت عن الموعد الجديد للإطلاق ، والذى سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020، فى تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائى فى اليابان.