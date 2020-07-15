شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية وغائما فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان و عسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ، ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

و اوضح المركز -في بيانه اليومي - ان ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 38 كم/س أحياناً..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 07:51 و المد الثاني عند 21:06 و الجزر الأول عند الساعة 13:39 و الجزر الثاني عند الساعة 04:48 و في بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 و المد الثاني عند الساعة 07:25 و الجزر الأول عند الساعة 10:53 و الجزر الثاني عند الساعة 00:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 32 70 15 دبي 41 33 60 20 الشارقة 42 31 65 20 عجمان 39 33 65 25 أم القيوين 40 32 70 25 رأس الخيمة 41 32 65 20 الفجيرة 35 32 80 35 العين 46 32 45 15 ليوا 47 30 80 20 الرويس 41 33 75 20 السلع 42 32 70 25 دلما 39 32 80 35 طنب الكبرى 38 31 85 40 طنب الصغرى 38 31 85 40 أبو موسى 38 31 85 40

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البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حار وغائم جزئيا احيانا ويكون رطب نسبيا خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا في وقت لاحق من النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% والصغرى 15%.