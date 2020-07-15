كورونا..تأجيل احتفالات الذكرى الـ21 لتولي الملك محمد السادس الحكم

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

أعلن القصر الملكي بالمغرب تأجيل احتفالات الذكرى الحادية والعشرين لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية مساء الثلاثاء .

وجاء في البيان "أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين".

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وأضاف البيان أنه تقرر تأجيل "حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين".



وأكد المصدر ذاته أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا للشعب المغربي بالمناسبة، مساء يوم 29 يوليو/تموز الجاري، كما سيترأس حفل استقبال رمزي في اليوم الموالي.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا 16 ألفا و97 شخصا، توفي منهم 257 وتعافى 13 ألفا و442.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.