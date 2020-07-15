شكرا لقرائتكم خبر عن لجان خاصة لإعداد بروتوكولات للوقاية من كورونا بالمنافذ البرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجان خاصة مكونة من عدة لجهات ذات العلاقة، من مهامها إعداد بروتوكولات للوقاية من كورونا بالمنافذ البرية.
وتستهدف هذه اللجان إجراء استبيان للمسافرين حول تعرضهم لأي عارض صحي مرتبط بـ “وضع الأمراض”، ومنها قياس حرارة المسافرين، ومعرفة التاريخ المرضي للمسافر في حال استدعى الأمر، بما يضمن سلامته، وخلوه من الأمراض، ومنها فيروس “كورونا” المستجد، وفقا لـ”اليوم”.
وكانت وزارة الصحة، قد نصحت في وقت سابق، العائدين من منطقة ينتشر فيها الفيروس، بمراقبة الأعراض لمدة 14 يوما، وقياس درجة الحرارة مرتين يوميا.
وفي حال الإصابة بسعال خفيف أو حمى منخفضة الدرجة أو صعوبة في التنفس، يجب البقاء في المنزل والالتزام بالعزل الصحي وتجنب الاختلاط بالآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر لجان خاصة لإعداد بروتوكولات للوقاية من كورونا بالمنافذ البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.