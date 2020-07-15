شكرا لقرائتكم خبر عن لجان خاصة لإعداد بروتوكولات للوقاية من كورونا بالمنافذ البرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجان خاصة مكونة من عدة لجهات ذات العلاقة، من مهامها إعداد بروتوكولات للوقاية من كورونا بالمنافذ البرية.

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وتستهدف هذه اللجان إجراء استبيان للمسافرين حول تعرضهم لأي عارض صحي مرتبط بـ “وضع الأمراض”، ومنها قياس حرارة المسافرين، ومعرفة التاريخ المرضي للمسافر في حال استدعى الأمر، بما يضمن سلامته، وخلوه من الأمراض، ومنها فيروس “كورونا” المستجد، وفقا لـ”اليوم”.

وكانت وزارة الصحة، قد نصحت في وقت سابق، العائدين من منطقة ينتشر فيها الفيروس، بمراقبة الأعراض لمدة 14 يوما، وقياس درجة الحرارة مرتين يوميا.

وفي حال الإصابة بسعال خفيف أو حمى منخفضة الدرجة أو صعوبة في التنفس، يجب البقاء في المنزل والالتزام بالعزل الصحي وتجنب الاختلاط بالآخرين.