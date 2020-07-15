مستشار السيسي يبشر المصريين بشأن كورونا ويؤكد فيروس جديد سيظهر بعد عدة سنوات

وأكد تاج الدين في تصريحات للقناة الأولى المصرية، أن كوفيد-19 بدأ يفقد قوته وشدته والجسد البشري يكتسب مناعة ضده، كما أن التطعيم يساهم بشدة في القضاء عليه. مشيرا إلى أن الجهود الكبرى التي بذلت في مواجهة فيروس كورونا أدت إلى تراجع شدته وقلة عدد الإصابات، وتراجع الضغط على القطاع الصحي.

وشدد مستشار السيسي، "هناك سيطرة على الموقف، حيث انخفضت حدة الفيروس بدليل ضعف الأعراض وانعدامها في أغلب الحالات المصابة ولكن ما زال هناك مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتبعاد الاجتماعي واستخدام المطهرات. مؤكدا أن الموقف في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا أفضل من الأسبوع الذي أعقب عيد الفطر.



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وأضاف تاج الدين، أن مصر اقتربت من قمة وذروة انتشار فيروس كورونا وقد يبدأ قريبا الانحدار التدريجي في الإصابات حتى الوصول أعداد قليلة أو "الصفر إصابات".

وتجاوز إجمالي وفيات وباء كوفيد-19 في مصر الأربعة الآلاف مسجلا 4008 وفاة، بعد وفاة 73 حالة اليوم، فيما بلغ إجمالي الإصابات 83930 بعد تسجيل 929 حالة جديدة اليوم.

وبلغ إجمالي وفيات الأطباء في مصر جراء كورونا 112 طبيب، بعد وفاة طبيب شاب في مستشفى سوهاج العام، بصعيد مصر بعد إصابته بوباء (كوفيد 19)، بحسب ما أعلنته نقابة الأطباء اليوم.