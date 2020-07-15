شكرا لقرائتكم خبر عن عصابات التسول تستغل الأطفال.. طفل بريء يهرب خوفاً من الكاميرا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الإعلامي صلاح الغيدان مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو كشف من خلال استغلال عصابات التسول للأطفال.
وقال “الغيدان” معلقا على المقطع: “ما أتوقع أحد يجهل موضوع استخدام عصابات التسول للأطفال.. قابلت هذا الطفل البريء في طريق التخصصي متمركز في مكان حيوي جداً”.
وتابع الإعلامي الغيدان، أن الطفل عرّف نفسه بأنه جاء من اليمن ؛ وطلب مني أموال فقلت له حبيبي مين نزلك في هذا المكان؟ ولما رآني أشغل الكاميرا لاذ بالفرار”.
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