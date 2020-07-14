شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود‎.. طريقة التسجيل بالتفصيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت عملية القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود‎ الإسلامية عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض، اليوم الثلاثاء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة القبول في وقت سابق.

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ونشرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح بالتفصيل طريقة التقديم على بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات.

وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد دعت الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم على بوابة القبول لمسار العلوم الصحية، ومسار اللغات والترجمة، وحصلوا على درجات موازية لاختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) في اختباري: (IELTS Academic) و (TOEFL iBT – TOEFL PBT) إلى الدخول وإكمال البيانات إلكترونيا.

وأوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود أنه يمكن التقديم عبر بوابة القبول من خلال الرابط التالي (اضغـط هنـا).