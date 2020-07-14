شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بالعلم الفرنسى فى يوم الباستيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم دولة فرنسا، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الوطنى الفرنسى الذى يقام فى الـ14 من شهر يوليو من كل عام.

ونشرت الصفحة الرسمية لأطول برج في العالم، عبر موقع تويتر، "فيديو" لبرج خليفة بعد تزينه بعلم فرنسا، وكتبت:"نضيء برج خليفة بالعلم الفرنسي لنتشارك مع أصدقائنا احتفالاتهم بيوم الباستيل".

وشارك قادة فرنسا فى احتفالات اليوم الوطنى الفرنسى المعروف بـ"يوم الباستيل"، فى حضور الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، إضافة إلى نيكولا ساركوزى، رئيس فرنسا الأسبق وفرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسى السابق.

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برج خليفة

وكان رئيس بلدية نيس، اليمينى كريستيان إيستروزى، قال فى تصريح سابق له، إنه هناك العديد من المراسم التى ستقام اليوم لتكريم ضحايا اعتداء نيس الارهاب والاحتفال بـ"يوم الباستيل"، وسيكون هناك تكريما يبلغ صداه جميع أنحاء العالم.

وكان حرص الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، على توجيه التحية للشعب الفرنسي لما أظهره من روح خلال مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في يوم العيد الوطني الفرنسي، الذي يقام كل عام في 14 يوليو منذُ سنة 1880، وغرد ماكرون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " في مواجهة الفيروس ، ظهر التفاني والمثابرة والشجاعة والتضامن. وإن فرنسا لا تنسى أولئك الذين وقعوا في حبها".