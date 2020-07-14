امين عسير : يستقبل بلدي ظهران الجنوب

ناقش رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب ، أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن إمكانية الدعم في زيادة الاعتمادات المالية لمشاريع البلدية. و كشف رئيس المجلس البلدي عوض فرحان آل المؤنس الوادعي محاور الاجتماع شملت مناقشة دعم الامانة لمشاريع درء اخطار السيول والحدائق والسفلتة بالاضافة الى دعم البلدية بالكوادر الفنية واضاف الوادعي ان محور مشروع مبنى البلدية سوف ينفذ في موقع المقرر بجوار المبنى الحالي وفق تصاميم المشهد الحضري وقال ان دعم مركز الغايل بجميع الخدمات البلدية اخذ حيز كبير من نقاش المجلس مع الدكتور الحميدي واضاف ان المجلس سلم الدكتور الحميدي حزمة من المطالبات للمواطنين ، مشدداً الى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، اضافة الى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لأعضاء المجلس في مقر الأمانة بأبها .

من جهته أكد الحميدي بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيرا الى ان البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة.

مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملين بها وفق ما لديهم من إمكانيات متاحة واعتمادات بهذا الشأن.

وأشار الحميدي الى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات المنطقة بمنظور واحد وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة.

و شكر الدكتور وليد الحميدي المجلس البلدي على اهتمامه بهموم المواطن ونقلهم لها ، مؤكدا بأن الامانة والمجالس البلدية بكافة المحافظات هم شركاء في خدمة المواطن.وحضر الاجتماع وكيل الامين لشؤون البلديات المهندس عبدالله المصلح ورئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد ال سياف.