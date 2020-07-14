شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: تركيا احتلت 15 كيلومترا من الشريط الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقى محمد رضا آل حيدر، اليوم الثلاثاء، أن "تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو خمسة كيلومترات الى سبعة كيلومترات فى الشريط الحدودي" لافتاً إلى أن "أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، أن تركيا استغلت اتفاقيات قديمة وتوغلت الى العمق العراقى ، فيما طالبت بضرورة معالجة الاعتداءات التركية على الأراضى العراقية.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، إن "العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوى داخل أراضيه"، داعياً الحكومة الى معالجة هذه الأزمة".

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و أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى أن العراق يرفض بأن يكون هنالك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدى على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أى دولة".

وكانت الوزارة، قد استدعت فى وقت سابق السفير التركى بالعراق، وسلمته مذكرة احتجاج على خروقات سابقة ارتكبها الطيران التركي، وبمقتضى السياقات الدبلوماسية الاحترافية، يفترض على السفير أن يكون قد نقل المذكرة إلى حكومته، وأبلغها بفحوى الاجتماع، فمهمة السفير هى تطوير العلاقات لا العكس.