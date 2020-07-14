شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: للمرأة مكانة رفيعة فى الإسلام ونقدر دورها البطولي فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف العثيمين على دور المرأة المهم بمختلف المجالات والذى يحظى بتقدير منظمة التعاون الإسلامى، وأشار إلى مكانة المرأة الرفيعة فى الإسلام والمنظمة تقدر دور المرأة فى كافة الأزمات ومناحى الحياة منها كورونا وغيرها من الأزمات إضافة إلى دورها فى الأسرة العربية ، ودورها ضمن الجيش الأبيض فى مساعدة مرضى كورونا.

كما أشار إلى أهمية الدور الذى يضطلع به الإعلام فى هذه الأزمة، وشدد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها والتعويل على المصادر الرسمية دون الانجراف وراء الشائعات فى كل المعلومات المتعلقة بالجائحة.

ومن جهة أخرى، أشاد العثيمين بقرار الممكلة العربية السعودية الخاص بالحج هذا العام حرصا على سلامة ضيوف الرحمن، وأوضح أنه جاء اتساقا مع إجراءات منظمة الصحة العالمية.

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وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أن المنظمة قدمت بكافة مؤسساتها دعما مختلفا للدول الأعضاء فى المنظمة لمساعدتها فى مواجهة "كورونا"، من بين تلك المساعدات 35 مليون دولار لفلسطين كما قدم البنك الإسلامى 250 مليون دولار لمنظمة الأونروا وقدمنا مساعدات لـ17 دولة هى الأكثر تضررا من الأزمة .

وأضاف أن المنظمة أعددت استراتيجة فى مجال الغذاء فى ظل أزمة كورونا ، التى اجتاحت العالم ومنها العالم الإسلامى .

وأشاد العثيمين بمبادرة البنك الإسلامى للتنمية ، حيث قدم 2 مليار و250 مليون دولار لمساعدة الدول .

جاء ذلك خلال كلمته فى المنتدى الاعلامى الافتراضى لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) المنعقد حاليا ـ عبر الاتصال المرئي - بحضور أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في حوار مفتوح مع الإعلاميين.