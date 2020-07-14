6248 إصابة بكورونا في روسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، الثلاثاء، 6248 إصابة جديدة بفيروس متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، الثلاثاء، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة محلياً إلى 739947 وهو رابع أعلى عدد إصابات في العالم. وقال المسؤولون، إن 175 شخصاً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 11614 وفاة.

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