استشاري يوضح أسباب انخفاض معدلات الوفيات بـ«كورونا» خلال الأيام الماضية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أستاذ الأمراض المعدية الدكتور محمد شيخ، سبب تراجع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، بالمملكة خلال الفترة الماضية.
وأضاف “شيخ” في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، أن السبب في ذلك الرعاية الصحية العالية المقدمة للمرضى، واستقرار الحالة الصحية للحالات الحرجة، خلال الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن تراجع عدد الوفيات يدل على التزام بإجراءات الوقاية الصحية سواء التباعد الاجتماعي أو لبس الكمامات أو الحرص على عد التواجد في الأماكن العامة، عقب 3 أسابيع من عودة الحياة لطبيعتها، هو أمر مبشر.
وأكد أن أي دولة بعد رفع منع التجول معرضة لارتفاع عدد الحالات المصابة، لأنه يترتب عليه كثرة مخالطات الناس لبعضهم البعض.
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