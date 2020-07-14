نيويورك تسجل صفر وفيات للمرة الأولى منذ مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة نيويورك، أمس الأول الأحد، عن عدم تسجيلها آخر 24 ساعة أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، منذ شهر مارس، وهو علامة بارزة على نجاح خطط احتواء تفشي الوباء في المدينة التي كانت الأشد تضرراً. وأظهرت بيانات من وزارة الصحة في نيويورك، أنه لم يمت أحد بسبب الفيروس التاجي يوم السبت، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن صفر حالة وفاة جديدة في المدينة منذ 13 مارس، وفقاً لتقارير متعددة.

من جانب آخر، قررت محكمة إسبانية تعليق قرار السلطات المحلية في منطقة بإقليم كاتالونيا وضع سكان منطقة قريبة من مدينة ليريدا في العزل المنزلي بسبب ارتفاع الإصابات. وذكرت محكمة العدل الكاتالونية العليا في تغريدة على تويتر أن محكمة المدينة «قررت عدم التصديق على هذه التدابير» التي اتخذتها الحكومة، «لأنها تعارض القانون». ويمكن للسلطات الطعن بهذا القرار. وقالت المحكمة على حسابها على تويتر: إن قرار السلطات المحلية يتعارض مع القانون.

وحذر وزير الصحة الألماني من أن «تهديد» ظهور موجة ثانية من حالات كوفيد-19 «حقيقي»، داعياً مواطنيه الذين يمضون إجازة في جزر الباليار إلى احترام تدابير الوقاية. وفي حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم لن يستعيد الوضع الذي كان عليه في المستقبل المنظور، كشفت دراسة أجراها العلماء في كلية كينجز لندن عن أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا يفقدون مناعتهم بعد عدة أشهر، وأن الفيروس يمكن أن يصيب الشخص كل عام مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضحت الدكتورة كاتي دورز أن الدراسة لها آثار في تطوير لقاح وفي فكرة مناعة القطيع التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، كما أن النتائج تشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا مرة أخرى بالفيروس كل عام. كما وجدت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة ارتفعت أعلى، واستمرت لفترة أطول عند المرضى الذين يعانون حالات شديدة، وأرجعت هذا لأن المرضى الذين لديهم المزيد من الفيروسات يخرجون المزيد من الأجسام المضادة لمحاربة العدوى.

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من جانب آخر، قالت السلطات الصحية: إن واحداً من كل ثلاثة مرضى يعانون درجة خطيرة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية تحسنت حالاتهم بعدما عولجوا بعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز.

وأضافت أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى للعقار أم لعوامل أخرى، مثل مناعة المريض وعلاجات أخرى.

وتصدرت ريمديسيفير المساعي العالمية لعلاج كوفيد-19، بعدما ساعد العقار الذي يُحقن عن طريق الوريد في اختصار فترات التعافي في التجارب السريرية بالولايات المتحدة.

(وكالات)