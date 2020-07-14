شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تجاوز فحوصات كورونا الـ4 ملايين على مستوى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دولة الإمارات عن تجاوز الفحوصات حاجز 4 ملايين فحص على مستوى الدولة، واستمرار منهجية توسيع نطاق الفحوصات والكشف الاستقصائي للحالات.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، أفادت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، بإجراء 34.478 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والكشف عن 344 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 55.198 حالة، لافتة إلى تسجيل 373 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 45.513.

Advertisements

وبينت خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 334، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالمرض والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 9351 حالة حتى الآن.

وقالت الضحاك: «في الوقت الذي يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول جهودهم ويحققون الإنجاز بعد الآخر، تعمل كافة القطاعات في الإمارات بنفس الروح الحريصة على مصلحة الوطن كي نواصل مسيرة التقدم».

ونوهت بأن اتباع القواعد والتعليمات يحد بشكل كبير من المخاطر، والمرحلة الحالية تتطلب حرصاً شديداً يرفع من فرص العودة الكاملة للحياة الطبيعية.