العراق يتسلم من تركيا مليون قطعة طبية لمواجهة كورونا

بغداد/علي جواد/الخليج 365

تسلمت السلطات العراقية، الإثنين، شحنة مساعدات تركية، تتكوّن من حوالي مليون قطعة من موادّ طبّية وقائيّة، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "وصلت العراق اليوم (الإثنين) شحنة مُساعدات طبّية، تبرعت بها شركة يني كايا تورك التركيّة، صاحبة الماركتين ماكسي مول، وبول مارك في العراق".

وأوضح البيان، أن "الشحنة مكونة من كمامات، وبدلات وقائية، ومناظير جراحيّة، ووقاء الوجه".

كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، قد أعلنت مطلع يوليو/تموز الجاري، وصول طائرة تركية إلى مطار بغداد الدولي تحمل على متنها مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

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وتأتي شحنات المساعدات التركية إلى العراق لمواجهة وباء كورونا، إذ يملك البلد بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة جراء عقود من الحروب وعدم الاستقرار والفساد، ما يثير مخاوفا من انهيار النظام الصحي.

وأصاب فيروس كورونا في العراق، 79 ألفا و735 شخصا، حتى مساء الإثنين، توفي منهم 3250، وتعافى 46 ألفا و998، بحسب وزارة الصحة.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 13 مليونا و203 آلاف، توفي منهم أكثر من 574 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و677 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.