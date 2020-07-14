رئيس "الأمة الكويتي" يكشف حقيقة إصابته بكورونا

وكتب الغانم على صفحته الرسمية على "تويتر" توضيح لما تناوله البعض بينهم نواب، خاصة النائب محمد براك المطير، بأن أحد العاملين في مكتب رئيس المجلس مصاب بكورونا، وأن رئيس المجلس في حجر صحي.
وكتب الغانم تعليقا على ذلك "غير صحيح إطلاقا، ما أطلقه النائب المطير من اشاعات ومعلومات كاذبة بانني تحت الحجر الصحي وان هذا هو السبب في تأجيل الجلسة".
وتابع: "...فأنا ولله الحمد نتائج فحوصاتي سلبية، وتأجيل الجلسة كان بناء على توصية من وزير الصحة بعد ظهور عدد من الاصابات نتيجة الفحوصات التي أجريت أمس على النواب والموظفين".
وفي تغريدة أخرى كتب الغانم: "وإنا وان كنت غير مستغرب من تغريدة المطير، حيث أن التدليس والكذب ديدنه المستمر ومسلكه الدائم، لأعرب عن استغرابي لكيف يمكن أن يصل المرء الي هذه الدرجة من السوء والكره بحيث يدعي مرضى واصابتي وانا لست مصابا ولا محجورا ،، حسبي الله ونعم الوكيل".
وقرر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة للمجلس كان مقررا عقدها غدا، وذلك بعد اكتشاف إصابات بين النواب والعاملين.
وقال رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إنه تلقى كتابا من وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بـ(كوفيد-19).
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
وتابع الغانم أنه تم تأجيل الجلسة حفاظا على سلامة الجميع، بعد اتصالات هاتفية مع وزير الصحة والكتاب الرسمي الوارد منه بخصوص نتائج الفحص للنواب وموظفي الأمانة والتي توصي بعدم عقد الجلسة وبعد التشاور مع مكتب المجلس.
وكشف أن هناك من ثبتت إصابته بالفعل، وهناك من يحتاج إلى إعادة فحص، وهناك عدد من المخالطين، رافضا الإفصاح عن أسماء أو عدد المصابين.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية التي ترد من السلطات الصحية لمن ثبتت إصابتهم.
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