شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الاماراتية تعتمد أشعة الليزر لتحديد المشتبه فى إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الامارات تقنية "دي.بي.آي" DPI القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية.

يقوم الجهاز - الذى طور فى دولة الإمارات - بفحص عينات من الدم و قراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود إلتهابات كالتى يحدثها فيروس كوفيد-19 .

كان مختبر "كوانت ليز" ذراع البحث الطبية فى "الشركة العالمية القابضة" المدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية قد أعلن فى شهر مايو الماضى عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء مسح جماعى فائق السرعة يظهر النتائج خلال ثوان معدودة.

يستخدم الجهاز الذى يعمل بتقنية DPI المبنية على الليزر نظامَ تشخيص يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى المتقدم فى تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً مما يمكنه من فحص مجموعات كبيرة من الأفراد فى الوقت نفسه .

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وسيسهم هذا الجهاز بتحديد الأشخاص الذين يعانون من التهابات نتيجة الإصابات الفيروسية بما فيها فيروس كورونا المستجد و بالتالى حصر إجراء فحوصات مسحة الأنف PCR عليهم للتأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 .

و عبر معالى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع عن فخره بهذا الابتكار الوطنى .. مشيدا فى الوقت نفسه بالابتكارات الوطنية التى تخدم المجتمعين المحلى و العالمى و تعزز من مكانة الإمارات مركزا للأبحاث بمختلف المجالات بما فيها المجال الطبى و الصحى و يجعلها فى مصاف الدول العاملة فى مجال البحث العلمى لتصبح مساهما فعالا فى هذا الحقل على الصعيد الدولي.

و سيتم البدء باستخدام هذه التقنية - التى تعتبر سهلة الاستخدام و غير جراحية و منخفضة التكلفة فى عدة أماكن فى الإمارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتطلب إجراء الفحوصات بأعداد كبيرة .