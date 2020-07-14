شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المغربية تحمل المواطنين مسئولية انتشار فيروس كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، المغاربة إلى ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" لتفادي خطر انتقال العدوى في البلاد.

وجاءت دعوة وزارة الصحة المغربية فى بيان لها بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بمرض "كوفيد-19" خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، بسبب "عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق وقايتنا".

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أكدت وزارة الصحة المغربية أن "تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية قد ساهم في انتقال الفيروس، خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض كوفيد-19، كالأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو...)، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي".

جددت الوزارة نداءها إلى كافة المواطنات والمواطنين بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية سالفة الذكر (ارتداء القناع بشكل سليم والتخلص منه بطريقة آمنة، احترام التباعد الجسدي، نظافة اليدين، تحميل تطبيق وقايتنا)، فضلا عن تجنب التجمعات وتفادي البصق في الأماكن العامة، وذلك لتجنب خطورة ومضاعفات انتشار الفيروس"، يورد بلاغ الوزارة.

وأوصت وزارة الصحة المغربية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس، كارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو ضيق في التنفس، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة "ألو اليقظة الوبائية"080 100 47 47 أو بخدمة ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية، أو خدمة ألو 300 في أقرب وقت ممكن، أو التوجه بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض "كوفيد-19" القريبة من مكان الإقامة.