شكرا لقرائتكم خبر عن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية 3 سنوات لتصحيح أوضاعهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الاثنين، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي (3) سنوات لتصحيح أوضاعها.

وأوضحت، هيئة الأرصاد في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن نظام البيئة الجديد يستهدف تصحيح أوضاع الممارسين للأنشطة البيئية بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد.