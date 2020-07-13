أعلن وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، تيمبيري سيلفا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بلاده سترفع مستوى امتثالها لتخفيضات "أوبك+" لإنتاج النفط إلى 100%.
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وتعهدت نيجيريا بأنها ستعوض في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، عن كميات الإنتاج الزائدة في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران.
وأشارت الوكالة السعودية إلى أن تصريحات الوزير النيجيري، جاءت في مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لمناقشة تطورات أسواق النفط والتحسن الذي يشهده السوق بالنسبة للطلب العالمي على النفط، والتقدم الذي تحقق نحو التنفيذ الكامل لاتفاق "أوبك+".
ويترأس وزير الطاقة السعودي، لجنة "أوبك+" المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي تتابع الالتزام بالتخفيضات.
وقال الوزير السعودي إنه يشدد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ بحصص الخفض المحددة لها للتعجيل بعودة التوازن إلى سوق النفط.
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صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تنجح في إقناع دولة أفريقية بالامتثال لتخفيضات "أوبك+" للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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