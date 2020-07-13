بوجبا: يونايتد المتطور بحاجة للفوز بألقاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد اليوم الاثنين، إن فريقه تحسن بشكل هائل هذا الموسم لكنه يحتاج إلى الفوز بألقاب ليضمن مسيرة ناجحة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة لكن يمكنه تخطي ليستر سيتي وتشيلسي والقفز للمركز الثالث إذا فاز على ساوثامبتون في أولد ترافورد اليوم الاثنين؛ إذ يركز على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويملك فريق المدرب أولي جونار سولشار المتألق فرصة أيضاً للفوز بكأس الاتحاد الانجليزي وسيواجه تشيلسي في قبل النهائي بملعب ويمبلي بجانب الدوري الأوروبي حيث يتقدم 5-صفر على لاسك قبل خوض إياب دور 16.

وأبلغ بوجبا (27 عاماً) موقع النادي على الانترنت : يونايتد يهتم بالألقاب ونعرف ذلك وهناك بعض الألقاب يمكن الحصول عليها ولا نريد التخلي عن الفرصة ونود القيام بأقصى جهد في البطولتين.

وخاض يونايتد 17 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات ونسب بوجبا الفضل في هذه السلسلة إلى إيجاد التوازن بين الهجوم والدفاع.

وتابع اللاعب الفرنسي : ربما في السابق كنا نفرط في الدفاع أو نكثف الهجوم بدون توازن أو تحكم، لكن الآن نحظى بالتوازن المناسب. التحسن هائل ولكن لا يمكن التوقف، بل أمامنا الكثير من العمل وإذا استمر الفريق بهذه الطريقة لا أعتقد أنه يمكن إيقافنا عن تحقيق ما ينبغي.

وظهر بوجبا بشكل رائع منذ التعافي من إصابة بالكاحل وسجل أول أهدافه في الدوري منذ إبريل/ نيسان 2019 خلال الفوز 3-صفر على أستون فيلا الأسبوع الماضي.